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فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس تكشف عن خلية تكفيرية مكونة من 3 عناصر

Samedi 04 Mars 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس يوم 2 مارس 2017 من الكشف عن خلية تكفيرية بمدينة قابس متكونة من 3 عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و28 سنة.

حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية وقد اعترف أعضاء الخلية، حسب نفس بالبلاغ ، بتبنيهم للفكر التكفيري ونشاطهم سابقا ضمن ما يسمى بتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي المحظور.
وبعد التحري، تم اثبات تمجيد الموقوفين، للعمليات الإرهابية لتنظيم داعش وتحريضهم على الإرهاب ونعت أعوان الأمن بالطاغوت وتكفير الدولة والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة ما يسمى بدولة الخلافة إضافة إلى تواصلهم مع عناصر إرهابية ببؤر التوتر.
واضاف البلاغ ان النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بعد مراجعتها بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
أيمن



Publié le:2017-03-04 18:07:27

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