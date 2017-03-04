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Politique

رئيس الحكومة يلتقي وفدا عن لجنة شؤون المرأة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب

Samedi 04 Mars 2017
بــاب نــات - التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم السبت، بالقصبة وفدا عن لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب.

وأعلن الشاهد خلال هذا اللقاء، عن انعقاد جلسة مشتركة الاثنين القادم بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والنواب، للنظر في المقترح المقدّم من اللجنة البرلمانية والمتعلق بمبادرة التمديد في عطلة الأمومة بحسب ما أفادت به عضو لجنة شؤون المرأة بمجلس نواب الشعب، النائب يمينة الزغلامي في تصريح إعلامي عقب اللقاء.
وأفادت أن اللجنة وجدت كل التجاوب من قبل رئيس الحكومة حول المقترحات التي قدمتها في إطار تطوير الجوانب التشريعية التي تهم شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.
وتطرق اللقاء، أيضا ، حسب الزغلامي، إلى وضع النساء العاملات في القطاع الفلاحي والمعينات المنزليات وسبل تطوير الأطر التشريعية الرامية إلى تحسين وضعيتهن على غرار التغطية الصحية والاجتماعية وظروف التنقل وغيرها من المواضيع التي تهم هذا القطاع.
يذكر ان هذا اللقاء يندرج في اطار الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم 8 مارس من كل سنة.
نج



Publié le:2017-03-04 14:14:50

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