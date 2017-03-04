تزامنا مع مناقشته بمجلس نواب الشعب : مركز دراسة الإسلام والديمقراطية يقدم قراءات مختلفة حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 13:45:10

- قدم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في ندوة انتظمت اليوم بالعاصمة عدة قراءات حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي تتم مناقشته حاليا في لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب.وفي تقديمها لمشروع القانون بينت سامية دولة المكلفة بمأمورية في ديوان وزارة المرأة أن هذا القانون ضروري الآن حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية النساء من العنف المسلط عليهن وهو قانون مطابق للمعايير الدولية ولكل الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس في مجال حقوق المرأة.من جهته أشار رئيس لجنة الحقوق و الحريات في مجلس نواب الشعب عماد الخميري أن المجلس سيشرع في المصادقة على مشروع القانون فصلا فصلا بداية من الأسبوع القادم , و ذكر بمشاركة كبيرة لمكونات المجتمع المدني في صياغته و هو الذي اعتبرته اللجنة ثاني أهم قانون بعد قانون التبليغ عن الفساد.واستعرض كل من سليمان الشواشي عضو المجلس الإسلامي الأعلى وسنية حداد من هيئة مشايخ تونس بعض النقاط التشريعية والقانونية التي يتضمنها مشروع القانون والتي اعتبراها تمس من مكانة المرأة ومكاسبها والتي تتعارض مع منظومة القيم الشرعية والإسلامية.وبينا أن مشروع القانون يحتوي تناقضات قانونية وهو مسقط ولا يخدم ترابط وتماسك الأسرة التونسية.وتناول النقاش مختلف الجوانب المضمونية للقانون واهم المقترحات الرامية الى مزيد تطويره من منظور المشاركين في أشغال الندوة.