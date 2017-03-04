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لسعد اليعقوبي: فرضية تعليق الدروس لا تزال قائمة إلى حين إيجاد البديل على رأس وزارة التربية

Samedi 04 Mars 2017
بــاب نــات - أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، أن فرضية تعليق الدروس ومواصلة التحركات النضالية لا تزال قائمة إلى حين إيجاد البديل على رأس وزارة التربية.

وقال صباح السبت في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، " أن تحرك المدرسين والنقابيين لن يهدأ طالما الوزير الحالي ناجي جلول على رأس الوزارة " مبينا أنه تم تأجيل الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي إلى يوم السبت القادم لإيجاد حل للتوتر القائم وتعميق التشاور مع المدرسين والنقابيين في الجهات بما يسمح باتخاذ القرارات التي تتلاءم مع جدية الأطراف الأخرى.

وأشار في السياق ذاته، إلى مساندة مديري المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية نظرا للضغط المسلط عليهم من قبل وزارة التربية على خلفية امتناعهم عن مدها بقائمة الأساتذة المضربين، مضيفا أن هذه المسألة لم تكن مطروحة على الهيئة الإدارية الأخيرة.
وأوضح أن الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة نفى تفعيل قرار إيقاف عدد من المديرين الصادر عن الناطق الرسمي لوزارة التربية، مبينا أن نقابة التعليم الثانوي تتعامل بحذر مع تصريحات الحكومة.

وقال اليعقوبي أنه ليس لديه معلومات تفيد بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طمأن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي لإيجاد بديل لوزير التربية، مؤكدا إصرار النقابيين ودعم الأمين العام للمنظمة الشغيلة لمطلبهم.

فتح

Publié le:2017-03-04 13:34:17

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2 de 2 commentaires pour l'article 139333

Zouze2004  (France)  |Samedi 04 Mars 2017 à 13h 49m |           
Le suis jalloule

Laabed  (Tunisia)  |Samedi 04 Mars 2017 à 13h 46m |           
في حالة اقالة الوزير ناجي جلول سنعمل بمناسبة الانتخابات القادمة على اعطاء مليون و سبعمائة ألف صوت ناخب الى النهضة نكاية في الجميع و سنهدم البيت بمن فيه



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
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