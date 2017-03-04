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Politique

توجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء خلال الجلستين العامتين للبرلمان الاسبوع المقبل

Samedi 04 Mars 2017
بــاب نــات - يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل بداية من الساعة التاسعة صباحا.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية لولايات الشمال الغربي.

وسيحضر الجلسة العامة وزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الصحة ووزير التكوين المهني والتشغيل.

أما الجلسة العامة ليوم الأربعاء المقبل فيتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير تكنولوجيا الاتصال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الشباب والرياضة ووزير الشؤون المحلية والبيئة.
هند




Publié le:2017-03-04 11:21:43

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