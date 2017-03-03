حزب العمال: خطاب يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة ... دعائي للاستهلاك

Vendredi 03 Mars 2017



بيان صحفي





Publié le:2017-03-03 23:02:09

أعلن رئيس الحكومة مساء يوم الخميس 2 مارس الجاري قراره إلغاء "وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة" مباشرة بعد اعتذار خليل الغرياني عن تولّي هذه الوزارة مكان عبيد البريكي المستقيل/المقال منها قبل حوالي أسبوع. ويأتي هذا القرار ليؤكد حالة التخبط التي عليها حكومة الشاهد التي ظهرت عليها علامات الهشاشة والضعف والعجز والفشل منذ تأليفها بناء على ما يسمّى "وثيقة قرطاج".إن حزب العمال إذ يرى في مثل هذه الخطوة مؤشرا آخر لحالة الوهن التي باتت عليها الحكومة في ظرف تمرّ فيه البلاد بأزمة حادة وخطيرة فإنه يعتبر:- أن الحكومة الحالية بخياراتها التي تفتقر إلى رؤية تستجيب لحاجات الاقتصاد والشعب والبلاد ككل أصبحت عاملا إضافيا من عوامل احتدام الأزمة وتردي الأوضاع العامة بل وخطرا على مستقبل البلاد.- أن إلغاء وزارة الحوكمة هو قرار أملته عقلية التعامل مع الحكومة كملكية خاصة خاضعة لمزاج الفريق المتمكن في قصر قرطاج والقصبة والتجاذبات السياسية داخل الائتلاف الحاكم ولا علاقة له بالتصرف المسؤول في شؤون الدولة.- أن مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة ليست، كما ادّعى يوسف الشاهد يوم تسلمه مقاليد الحكومة، أولوية من أولوياته بقدر ما هي خطاب دعائي للاستهلاك لا صلة له بالواقع الذي يتأكد فيه كل يوم أكثر فأكثر أن آفة الفساد هي عماد من أعمدة المنظومة الحاكمة تصورا وتقاليد وممارسة وآلية لخدمة مصالح القائمين عليها.- أن النزوع إلى نهج التشدد والتضييق على الإعلام والحريات وتكثيف المحاكمات وتجاهل مطالب الشباب والجهات المهمشة والمفقرة هو طريق مسدود ولن يفت من عزيمة الشعب في النضال من أجل مطلبه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية- أن الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والتعجيل بتنفيذها وما سينجم عنه من مزيد تفكيك النسيج الاقتصادي وتخريبه وتوسيع دائرة الفقر والتهميش في صفوف الشعب التونسي سيؤدي في النهاية إلى مزيد احتدام الأزمة وبالتالي إلى انفجارات اجتماعية وربّما ثورة شعبية أخرى.إنّ حزب العمال يدعو كافّة مكونات الجبهة الشعبية، الحليفة والشريكة في النضال، وكل القوى السياسية الديمقراطية وفعّاليات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى توحيد الجهود من أجل إيقاف النزيف ووضع حد للاستهتار بأوضاع البلاد، والالتفاف حول برنامج حقيقي وجدي لإخراجها من الأزمة التي تتخبّط فيها.