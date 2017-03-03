تدعيم اسطول الشركة الجهوية للنقل ببنزرت بـ20 حافلة جديدة

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- تدعم اسطول الشركة الجهوية للنقل ببنزرت ب20 حافلة جديدة من النوع الرفيع العادية والمزدوجة بلغت كلفة اقتنائها 8ر4 مليون دينار، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل ببنزرت، صلاح بوزيان، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.وأضاف ذات المصدر ان هذه الدفعة هي الاولى ضمن البرنامج الاستثماري للشركة الرامي الى تدعيم اسطول النقل فيها، حيث ينتظر ان يتم اقتناء 83 حافلة موزعة بين النقل الحضري والنقل بين المدن من الحافلات العادية والمزدوجة والرفاهة باعتمادات جملية تقدر بـ 3ر27 مليون دينار.وأشار الى انه من المبرمج ان يتم توزيع هذه الدفعة من الحافلات على كل النيابات بالولاية بما سيساهم في التقليص من نسبة الاعطاب والترفيع من نسبة ومستوى خدمات الشركة، داعيا الحرفاء والاعوان الى حفاظ عليها.من جانبه، قال والي بنزرت، محمد قويدر، ان هذه الدفعة من الحافلات ستساهم في حل عديد الاشكاليات في مجال النقل بالجهة وفي تجاوز صعوبات النقل المدرسي والجامعي التي تعود اساسا الى تهرم اسطول الشركة، مؤكدا انه سيتم تخصيص عدد هام من هذه الحافلات الجديدة لفائدة المناطق الداخلية.مر/يسر