ملف الهجرة ومبادرة تونس لتسوية الوضع في ليبيا أبرز محاور لقاء الجهيناوي بوزير التعاون الإقتصادي والتنمية الألماني

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، لدى لقائه اليوم الجمعة، بوزير التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية غيرد مولر، استعداد تونس لاستقبال أبنائها المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية بألمانيا، أو الذين تم رفض طلبات لجوئهم، مبرزا ضرورة أن يتم التثبت من هوياتهم، وأن تحترم كرامتهم وتُحفظ حقوقهم، وتُوفر لهم المساعدة للاندماج في المجتمع التونسي، والإمكانيات الضرورية لخلق موارد رزق في بلدهم.واعتبر الجهيناوي، خلال هذا اللقاء المنعقد على هامش الزيارة الرسمية التي تؤديها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تونس، أن ألمانيا شريك مثالي ومتميز، منوها بوقوف هذا البلد الصديق المتواصل إلى جانب تونس.، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.كما مثل اللقاء، مناسبة قدم خلالها الجهيناوي، للمسؤول الألماني شرحا ضافيا لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وأبرز حرص البلاد على تهيئة الظروف المناسبة لجمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار، وتشجيعهم على انتهاج الحوار لتجاوز خلافاتهم.وشدد على أن التوصّل إلى حل سياسي يبقى بيد الليبيين دون غيرهم، بمساعدة تونس والجزائر ومصر وبرعاية الأمم المتحدة، وبالاستناد إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في 17 ديسمبر 2015، كإطار مرجعي لأية تسوية للأزمة الليبية.ودعا وزير الخارجية، في هذا الصدد، الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تهيئة الظروف المثلى لدفع الليبيين إلى طاولة الحوار، لافتا في هذا الصدد إلى أن تكوين حكومة مركزية موحدة وقوية في ليبيا سيمكّن من التصدي لظاهرة الهجرة السرية التي تعد مصدر انشغال للدول الأوروبية، ولظاهرة الإرهاب التي تمثّل تهديدا مباشرا للأمن والسلم في المنطقة بأسرها.من جهته، أكد الوزير الألماني حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع تونس، منوها بالتعاون الوثيق بين البلدين في كل المجالات، بما في ذلك مجال الهجرة.وذكّر بأن تمويل الحكومة الألمانية للمركز التونسي الألماني للإعلام حول الهجرة والتشغيل والاندماج، ضمن إطار برنامج الهجرة ودفع التنمية، يؤكد حرص بلاده على توفير المعلومات المحينة حول سوق الشغل الألمانية وفرص العمل وكيفية الاندماج في المجتمع الألماني.كما تناول اللقاء، سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حلا