ألمانيا تمنح تونس 250 مليون أورو لدعم التنمية

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 19:27:19

- استقبل رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وتمّ خلال هذا اللقاء التطرّق إلى عدد من القضايا الهامّة خاصّة في مجال التعاون المشترك على المستوى الأمني والاقتصادي والتعاون اللامركزي في إطار دعم تونس في مجال الانتخابات البلديّة القادمة وتعزيز اللامركزية التي من شانها دعم الديمقراطية في الجهات.وتمّ الاتفاق على منح تونس 250 مليون أورو لدعم التنمية الاقتصادية الى جانب إنشاء قطب معرفي لتنمية القدرات لدى الشباب ذو بعد إقليمي وجهوي.وأكد رئيس الحكومة على متانة العلاقات وعمق الصداقة بين تونس وألمانيا وتطابق الرؤى حول أمهات المشاكل واولويات الساعة على غرار التنمية والاستقرار والامن ومقاومة الإرهاب وإيجاد الحلول الناجعة لاعطاء الامل الى شبابنا وتحفيزهم على العمل والمساهمة الفعلية في تنمية بلادهم.من جهتها عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سعادتها لزيارة تونس بعد الزيارة الأخيرة الناجحة لرئيس الحكومة إلى برلين معلنة عن وضع المانيا كل الإمكانيات لمساعدة تونس في مواجهة الصعوبات الاقتصاديّة المتأتية من التوترات على المستوى الإقليمي.وأشادت أنجيلا ميركل بالخبرة التي تتمتع بها الكفاءات التونسية في مختلف المجالات مشيرة إلى أنه سيتمّ فتح مكتب لتكوين الشباب العاطل عن العمل وتوجيهه نحو مسالك خاصة تضمن له التشغيل.الجمهورية التونسية