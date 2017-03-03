تدريبات مشتركة ببنزرت بين وحدات من طلائع جيش البحر وتشكيلة من القوات الخاصة للبحرية الملكية الكندية

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات - قامت وحدات من طلائع جيش البحر، خلال الفترة الممتدة من 25 فيفري إلى 3 مارس الجاري، بتدريبات مشتركة لأول مرة مع تشكيلة من القوات الخاصة للبحرية الملكية الكندية بمنطقة بنزرت، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.



وتمثلت هذه التدريبات، وفق نص البلاغ، في عمليات إعتراض بالبحر، وإقتحام وتفتيش السفن، بما مكن من تبادل الخبرات وتطوير القدرات العملياتية خاصة في مجال مقاومة الإرهاب بالبحر.

حلا









Publié le:2017-03-03 19:20:22

