الهاشمي الحامدي : التحاور الوطني ضرورة من اجل بناء المستقبل

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 19:16:40

- اكد الهاشمي الحامدي رئيس حزب تيار المحبة بعد ظهر اليوم خلال اشغال المؤتمر الوطني للحزب الذي افتتح صباح اليوم الجمعة بالعاصمة تحت شعار "اولوياتنا العدل والتشغيل والصحة والتعليم ومكافحة الفساد" على ضرورة التحاور على المستوى الوطني من اجل بناء المستقبل مشيرا الى اهمية النقاش داخل حزبه لرصد النقائص والعثرات التي يعيشها من اجل الاستفادة والاصلاح وعدم الوقوع في نفس الاخطاء في المرحلة القادمة .واعتبر اعضاء الحزب ان تيار المحبة يعاني الكثير من النقائص من حيث التنسيق بين اعضائه داعين الي ضروروة اصلاح وتطويره .واشاروا الى ضرورة تجديد العمل الحزبي واتخاذ طرق جديدة عصرية والتركيز على العمل بوسائل التواصل الحديثة وذلك من اجل كسب ثقة الشعب لاسيما خلال الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلتين . واوضح الحاضرون ان الحزب يأمل في ترسيخ صفات المحبة في المجتمع التونسي من اجل تغييره وتطويره .ولدى تناولهم للوصع بالبلاد لاحظ الحاضرون ان الفساد في تونس زاد عن حده وهو ما يحتم الكشف على ملفات الفساد داعين الى ضرورة وجود ارادة سياسية وشعبية لمكافحة الفساد وعدم التغاضي عنه مشددين على ضرورة توفير مواطن الشغل للشباب المعطل عن العمل من اجل ضمان حياة كريمة لهم .وتجدر الاشارة الى ان المؤتمر الوطني للحزب يتواصل الى يوم الاحد 5 مارس 2017 .م ع