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Economie

نوايا التفريط في أسهم الدولة في اسمنت قرطاج يغذي الحركية ببورصة تونس هذا الاسبوع

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - غذت أنباء عن امكانية تفريط الدولة في حصتها من اسمنت قرطاج، خلال هذا الاسبوع (من 27 فيفري الى 3 مارس) حركية على مستوى بورصة تونس مما دفع بمؤشرها المرجعي توننداكس للارتفاع.

وتمكن ذات المؤشر، في اقفال الأسبوع، من تحقيق تطور بلغت نسبته 1،30 بالمائة وهو أفضل أداء أسبوعي له منذ بداية سنة 2017 ليصل الى مستوى 5591،28 نقطة، وفق "تونس فالور". وأسهمت نوايا خوصصة اسمنت قرطاج، أيضا، في تحقيق معاملات ناهز حجمها لكامل الأسبوع 55 مليون دينار (م د).

يذكر أنه تم تبادل كتلة من أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق بقيمة جملية بلغت 11،3 م د بسعر 3،600 دنانير للسهم الواحد.
سجلت أسهم صانيماد الوافد الجديد على بورصة تونس خلال هذا الأسبوع ارتفاعا بنسبة 0،40 بالمائة ليصل سعر السهم الى 4،580 د فيما بلغ حجم المبادلات الجملي 0،1 م د.
واحتلت أسهم ليلا الصدارة بعد تحقيقها أعلى نسبة ارتفاع للأسبوع بنسبة 5،2 بالمائة (12،890 د).
وبلغت قيمة المبادلات على نفس الأسهم مستوى 0،8 م د.

في المقابل، وتحت تأثير عمليات البيع، أنهت أسهم سلكوم الأسبوع بشكل سلبي وتراجعت بنسبة 10 بالمائة ليصل سعر السهم الى 5،410 د في ظل مبادلات لم تتجاوز قيمتها 19 ألف دينار.

Publié le:2017-03-03 19:09:28

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