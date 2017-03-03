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الموافقة على مقترح موقع المستشفى المزمع إحداثه في ولاية قابس

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - تلقت السلط الجهوية في ولاية قابس ردا إيجابيا من وزارة الصحة حول الموقع الذي اقترحته الجهة لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجديد، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، والي قابس، منجي ثامر، مراسل (وات) بالجهة.

وأضاف ذات المصدر انه وحسب نص مراسلة وزارة الصحة التي وردت على مصالح الولاية، تم تحديد صبغة المؤسسة الاستشفائية المزمع إحداثها حيث ستكون مستشفى جامعيا و هو ما يستجيب لطموحات متساكني الجهة، وفق تعبيره.

وأوضح أن وزارة الصحة قد وافقت على القرار الذي اتخذته النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي في دورتها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 07 جانفي 2017 والذي صادقت فيه بالإجماع على اختيار القطعة عدد 5 الكائنة بالجزء المطل على الطريق الحزامية لمدينة قابس من الأرض المعروفة بالمخزون العقاري والتي تمسح حوالي 241 هكتارا موضوع الرسم العقاري 1109 قابس الراجعة لملك الدولة، لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجامعي.
يشار الى ان صبغة المستشفى الجديد المبرمج إنجازه في قابس والتأخر في الموافقة على الموقع المقترح لتركيزه كان قد تسبب في حالة من الاستياء لدى مكونات المجتمع المدني بالجهة ترجمتها البيانات العديدة التي تم إصدارها وتوجيهها إلى السلط المركزية.
مر/يسر



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