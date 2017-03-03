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Politique

المستشارة الالمانية: المبادرة التونسية المصرية الجزائرية لحل الازمة في ليبيا ''جيدة وألمانيا تدعمها''

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المبادرة التونسية المصرية الجزائرية الهادفة الى إيجاد حل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة " جيدة وألمانيا تدعمها".
وأشارت خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الجمعة بقصر قرطاج عقب إجتماعها برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى إن الوضع السياسي الحالي في ليبيا يعد صعبا لكن تحقيق الإستقرار مهم بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بملف الهجرة الذي تسعى أوروبا إلى إيجاد حل له .

من جهته أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على عراقة العلاقات التاريخية والإرتباط الجغرافي بين تونس وليبيا مبينا أن أمن تونس من أمن ليبيا وان المسألة تتطلب التعاون وتقديم المساعدة .

وقال إن "تونس ضد الحلول العسكرية وتساند الحل السياسي الليبي دون تدخل أجنبي وان الإتحاد الأوروبي يقوم بدور في مساندة هذه المبادرة مطالبا في هذا الصدد المسؤولين الأوروبيين بتقديم الدعم والمساعدة لإيجاد حل وبين ان تونس لا تستثني أي طرف ليبي من المبادرة وترحب بكل من يقدم المساعدة للإنطلاق في حلحلة الأوضاع .
وكانت تونس قد اعلنت عن مبادرة لحل الأزمة الليبية بمشاركة الجزائر ومصر تهدف إلى دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، إلى جانب دفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ "إتفاق الصخيرات" بالمغرب، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.
يذكر أن انجيلا ميركل قد حلت اليوم بتونس في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي .

ليلى


Publié le:2017-03-03 17:39:48

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