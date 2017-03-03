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إعفاء 10 مديرين رفضوا تقيدم قائمة بالأساتذة المضربين عن العمل
Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات
- أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة التربية فتحي الخميري الجمعة 3 مارس 2017 إعفاء 10 مديري معاهد رفضوا تقديم القائمة الاسمية للأساتذة المضربين عن العمل لوزارة التربية .
موزاييك
Publié le:2017-03-03 15:22:41
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commentaires pour l'article 139287
Moezz
(Tunisia)
|
Vendredi 03 Mars 2017 à 16h 35m | Par
Si cette info s'avère vraie;cela veut dire que jalloul applique la politique de la terre brûlée donc il est sur le départ.attendons la semaine prochaine
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Raisonnable
(Saudi Arabia)
|
Vendredi 03 Mars 2017 à 16h 34m |
بالله يا اعلاميين حاولو تحلو وذنكم و تفهموا الخلاف اشنوة راهبي ماهيش قضية بين زوز اطراف نقابة و وزير ... بالعكس جلول اكثر وزير لبى المطالب المادية للمربين .. راهي مشكلة مشروع تخريب تربوي جايبو ها الوزير باملاءات من المستعمر الفرنسي و صندوق النقد الدولي و لوبيات المال تقوم اساسا على زوز اهداف اولا ضرب الهوية العربية الاسلامية في برامج التعليم و ثانيا على تشليك التعليم العمومي و الدفع نحو التعليم الخاص باش رجال الاعمال يستثمروا في المدارس و المعاهد
الخاصة و هكا يولي عندنا تعليم للاغنياء شهايدو عندها قيمتها و تخدم و تعليم متاع الفقراء عمومي التكوين فيه و الشهايد ما عندها حتى قيمة كيف مصر ... و زيد يحب يعطي المطاعم المدرسية و النقل المدرسي و الخدمات الكل للخواص باش يزيد الفساد و الصفقات المشبوهة و تكلفة الخدمات تولي مضاعفة بالنسبة للتلميذ ... الخواص عمرهم ما يراعوا الجانب الاجتماعي يحبو كان ينهبوا .. راهو اللي يعمل فيه جلول داخل في سياسة كاملة متاع الحكومة لخوصصة القطاع العام ... راهو جلول ما
عندو حتى مشروع راجل فارغ قاعد كل يوم يتصور باش يخدم مستقبلو السياسي راهي الحياة المدرسية تعفنت ملي جاء ... يا ناس افهموا كان جاء مجتمع واعي و فاهم راهوا الكل واقف مع المربين ... خاطرها قضية مجتمع اللي متصديلها المربين وحدهم ... و انتم الصحافيين وينو دوركم باش تنوروا الناس ؟ ... و انتم منقسمين على اثنين مجموعة مرتزقة مجندة ليل نهار باش تدافع على الوزير و تغالط الراي العام ... بل انهم يشوهوا في المربين بربي كيف تشوه صورة المربي في عينين ولدك اش
مازال ينجم يعلموا ولا يوجهوا ولا ياخذ منو ؟ ... اشكون الاقرب للتاثير على التلميذ المربي ولا الوزير ؟ ... اما المجموعة الثانية و انت منهم يا ادمن اكتفت بالحياد و التعليق على اللي صاير كاينو مقابلة رياضية .... و زيد ترسخ في فكرة انها مشكلة بين المربين و شخص الوزير ... رانا مشكلتنا مع المشروع اللي يمثلو الوزير هذا افهموا
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Tounsi0371
(Tunisia)
|
Vendredi 03 Mars 2017 à 15h 44m | Par
Bonne décision !!!!!! JALLOUL ON TE SOUTIENS
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هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
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لا
لا أدري
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