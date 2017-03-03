البرلمان يعقد الاسبوع المقبل جلستين عامتين

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- يعقد مجلس نواب الشعب الأسبوع المقبل جلستين عامتين يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 مارس الجاري ستخصص تباعا لمشاغل ولايات الشمال الغربي و لأسئلة النواب الموجهة الى الحكومة.وقال منجي الحرباوي، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة عقب اجتماع مكتب المجلس، ان جلسة يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري ستتناول مشاغل ولايات باجة والكاف و جندوبة و سليانة وسيتم خلالها تلاوة تقرير اعدته في الغرض لجنة التنمية الجهوية يليها النقاش العام ومداخلات للنواب .وسيحضر هذه الجلسة، التي من المنتظر ان تنبثق عنها "وثيقة عمل" لمتابعة قرارات الجلسة العامة، الى جانب ولاة هذه الجهات وزراء الصحة والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والتكوين المهني والتشغيل والفلاحة والمالية والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.اما الجلسة العامة ليوم الاربعاء 8 مارس الحالي فستخصص ،حسب الحرباوي، للأسئلة الشفاهية لنواب المجلس وهي "اسئلة تراكم عددها وتستحق اجابات سريعة"،حسب تقديره.ونظر اجتماع مكتب البرلمان ايضا في عدد من مشاريع القوانين التي تمت احالتها الى اللجان المعنية من بينها بروتوكول تعاون موقع بين الحكومة التونسية وجمهورية الصين الشعبية يتعلق بارسال فرق طبية صينية واتفاقية تعاون مالي بين تونس والمانيا .من جهة اخرى نظر مكتب المجلس في اجتماعه في مقترح مبادرة تشريعية قدمتها كتلة "الحرة لحركة مشروع تونس" (21 نائبا) تتعلق بمشروع القانون عدد 79/2015 المتعلق بالمخدرات.ولفت الحرباوي ايضا الى ان الاجتماع نظر في النشاط الخارجي للمجلس بالاضافة الى مسائل اخرى تتعلق بعمل اللجان التشريعية ومقترحات النواب .وذكر انه سيتم انطلاقا من الجلسة العامة المقبلة نشر قائمة غيابات اعضاء المجلس او اسماء المعتذرين منهم .