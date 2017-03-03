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Sport

على هامش دربي العاصمة - عقوبة مالية ضد الترجي الرياضي و دعوة بن يوسف و بلخيثر للمثول امام مكتب الرابطة

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسليط غرامة مالية ب2000 دينار ضد الترجي الرياضي والنادي الافريقي بسبب العود في رمي الشماريخ من قبل الجماهير بمناسبة لقاء اول امس الاربعاء في "دربي" العاصمة ضد النادي الافريقي وبخصوص ذات مباراة "الدربي" قررت الرابطة استدعاء كل من مختار بلخيثر لاعب النادي الافريقي و فخر الدين بن يوسف لاعب الترجي الرياضي للمثول امام مكتب الرابطة في الاجتماع القادم .

وسلط مكتب الرابطة عقوبة مالية قدرها 1000 دينار ضد نجم المتلوي من اجل رمي ارضية الملعب بالمقذوفات المتنوعة في مباراة الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ضد الترجي الرياضي مع استدعاء رئيس لجنة التنظيم و الناطق الرسمي لنجم المتلوي الى الجلسة القادمة لمكتب الرابطة و احالة ملف منع الصحفيين من اداء عملهم في المباراة المذكورة الى الجامعة التونسية للعبة لغياب النص القانوني.

وقررت الرابطة تسليط عقوبة بمقابلة دون حضور الجمهور على فريق اتحاد بن قردان مؤجلة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 1500 دينار من اجل العود في اشعال الشماريخ و رميها من طرف جماهيره في مباراته ضد نجم المتلوي الاخيرة.

وفي ما يهم بطولة الرابطة الثانية قرر مكتب الرابطة هزم فريق اتحاد سليانة جزافيا هدفين مقابل صفر بعد تغيبه عن مباراة الجولة السابعة عشرة للسباق ضد اولمبيك الكاف طبقا للفصل 19 من القاونين الرياضية مع منح 3 نقاط لاولمبيك الكاف و خصم نقطة لاتحاد سليانة طبقا للفصل 16 من القوانين الرياضية مع تخطئته ب5000 دينار.
وسلطت الرابطة عقوبة بمقابلة دون حضور الجمهور مؤجلة التنفيذ ضد النادي القربي مع غرامة مالية ب750 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة بما فيها الحجارة من قبل جماهيره في لقاء الجولة 17 من بطولة الرابطة الثانية و التي جمعت النادي القربي بنادي كرة القدم بالحمامات.

ر/حسني /ص.
زهو

Publié le:2017-03-03 15:18:38

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