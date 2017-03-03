المؤتمر الوطني الاول لحزب تيار المحبة في الذكرى السادسة لتأسيسه

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 15:10:22

- افتتح حزب تيار المحبة ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة أشغال مؤتمره الوطني الاول في الذكرى السادسة لتأسيسه لضبط برنامح عمله وانتخاب قيادته في الامانة العامة واللجنة المركزية والمكتب التنفيذي.ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام بمشاركة 325 نائبا عن مختلف جهات البلاد وسيشهد غدا السبت المصادقة على5 لوائح وهي اللائحة السياسة والاقتصادية ولائحة الهوية السياسية والاهداف الاساسية واللائحة الاجتماعية ولائحة التربية والتعليم والبحث العلمي ولائحة البيئة والمحيط وحماية الثروات الطبيعية وانتخاب أعضاء اللجنة المركزية (35عضوا) والمكتب التنفيذي (18 عضوا).وسيتم انتخاب رئيس الحزب يوم الاحد المقبل في اليوم الثالث للمؤتمر وينتظر التجديد للرئيس المؤسس الدكتور الهامشي الحامدي.يذكر أن حزب تيار المحبة هو امتداد لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية الذي تأسس في 3 مارس 2011 وأكد الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة في كلمة افتتاحية أن أولويات الحزب في برنامح عمله هي التشغيل وتوفير منحة بطالة وتحقيق التنمية على أساس العدالة الاجتماعية ورفض الفئوية وتوفير الصحة المجانية للجميع وتطوير التعليم والبحث العلمي بالاقتداء بالدول العشرة الاولى المتقدمة في العالم في هذا المجال ونشر السلام والمحبة في العالم.ولتيار المحبة مقعدان في مجلس نواب الشعب.نصر