تسليم منح دعم بعنوان 2016 لعدد من الشباب لبعث المشاريع الصغرى

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- تسلم عدد من الشباب اليوم الجمعة بوزارة شؤون الشباب والرياضة منح الدعم بعنوان 2016 لبعث جملة من المشاريع الصغرى في اطار برنامج النهوض بالمبادرات الشبابية الذي اقرته ندوة وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية (الكنفجاس) منذ 1994.وتولت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني في هذا الاطار توزيع المنح التي بلغت قيمتها الجملية حوالي 50 الف دينار على الشبان العشر المنتفعين (من بينهم فتاتان) مشيرة الى ان الوزارة تحرص على ادماج الشباب ودعم مبادراتهم في مجال الانتصاب للحساب الخاص وتحيي فيهم روح الطموح والتحدي ورغبتهم في التعويل على الذات لتامين المستقبل.واعتبرت الشارني ان توجه الشبان للمبادرة الخاصة من شانه ان يبعث برسائل ايجابية لبقية الشباب المعطل عن العمل بصفة خاصة للنسج على منوالهم قائلة في هذا السياق ان "هؤلاء الشباب يعتبرون "سفراء" في جهاتهم ومن الضروري التسويق لبرامجهم حتى ينجحوا في مختلف مراحل التنفيذ". واضافت "سنتابع تنفيذ هذه المشاريع وسنتولى تقديم التسهيلات الضرورية عند الحاجة".وكان الشبان المنتفعون والبالغ عددهم 10 بين فتيان (8) وفتيات (2) من مختلف ولايات الجمهورية قد تقدموا في اطار برنامج "الكنفجاس" بمشاريع للانتصاب للحساب الخاص تنوعت بين الفلاحية والخدماتية.وقد تم اختيارهم على اساس ميزة المشروع ومردوديته حسب رئيس جمعية دعم الباعثين الشبان ومدير الشباب وبحي الرياض بسوسة ماهر الطرابلسي.وخضع هؤلاء الى تربص تكويني بتونس العاصمة يومي 2 و3 مارس الجاري بتونس العاصمة تحت اشراف مجموعة من المؤطرين الجهويين من الاطارات الشبابية تم خلاله التركيز على كيفية تسويق المشروع وضمان نجاحه.وللاشارة فقد كانت ندوة وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية اقرت منذ سنة 1994 صندوق النهوض بالمبادرات الشبابية في مجال ادماج الشباب وانطلقت في تنفيذه منذ ذلك التاريخ وذلك باعتباره يتصدر مشاغل البلدان الاعضاء.وينتفع بهذه البرامج رواد دور الشباب ونوادي الشباب الريفية من مختلف جهات الجمهورية من المتميزين بنشاطهم وسلوكهم والعاطلين عن العمل والمتحصلين على اختصاص والمرشحين من قبل المؤطرين الجهويين في قطاع الشباب للحصول على تكوين في مجال بعث وتسيير المشاريع الصغرى ودعم مالي لاحداث مشاريعهم.ر/إص