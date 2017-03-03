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Politique

الغنوشي يدعو الشاهد الى استدعاء الموقعين على وثيقة قرطاج لتجديد الالتزام بها

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت حركة النهضة في بيانها اليوم الجمعة 3 مارس عن فحوى لقار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برئيس الحكومة يوسف الشاهد امس.

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وأفادت النهضة في بيانها ان رئيس الحركة عبر لشاهد عن استمرار دعم حركة النهضة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل مواصلة مسيرة الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية وخاصة في المناطق الأقل حظّا ومقاومة الإرهاب حتى اجتثاثه وما يقتضيه كلّ ذلك من الإقدام على الإصلاحات الضرورية بجرأة وفعالية لكل المنظومات والمؤسسات العمومية وللإدارة. وأكد رئيس الحركة على أهمية الالتزام بنهج الحوار والتوافق الذي صنع الاستثناء التونسي، ومن ذلك ضرورة تحقيق التوافق وتثبيته مع المنظمات الاجتماعية كاتحاد الشغل واتحاد الصناعة واتحاد الفلاحين.
واشارت النهضة ان رئيس الحركة اقترح على رئيس الحكومة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن التحوير الوزاري الجزئي الأخير المبادرة بدعوة كلّ الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع من أجل تجديد الالتزام بالوثيقة وتجسيدها والقيام بتقويم جاد لمحصول ستة أشهر من الأداء الحكومي ورسم معالم واضحة للأجندة الوطنية ومنها الاستحقاقات الأساسية مثل الانتخابات المحلية والجهوية وإصلاح الصناديق الاجتماعية.
وقالت النهضة ان رئيس الحكومة اثنى على النهج الوفاقي للنهضة ودورها في دعم حكومة الوحدة الوطنية مؤكدا التزام حكومته بنهج التوافق وأنه سيبادر بدعوة الموقّعين على اتفاق قرطاج إلى الاجتماع خلال الأسبوع القادم وأنه حريص على إشراك الجميع والمضي قدما إلى الإصلاحات الضرورية التي تأخرت طويلا حتى وصلت بلادنا إلى هذه الحالة الدقيقة.





Publié le:2017-03-03 14:35:37

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