انطلاق أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الأول لحركة الشعب بمدينة الحمامات

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 14:32:06

- تتواصل صباح اليوم الجمعة أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الأول لحركة الشعب بمدينة الحمامات وذلك بمشاركة أكثر من 650 نائبا.وأفاد رئيس المؤتمر المولدي الراجحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه تم تكوين 4 لجان وهي اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية ولجنة الحركية للشباب ولجنة النظام الداخلي، مبرزا أن هذه اللجان ستنظر في ورقات عمل ومناقشتها لعرضها في ما بعد على المؤتمر للمصادقة عليها وأبرز أنه سيتم مساء اليوم الانطلاق في انتخابات المكتب السياسي الجديد وثلثي المجلس الوطني مضيفا أن المكتب السياسي المنتخب سينتخب بدوره الأمين العام للحركة ويحدد مختلف المسؤوليات في المكتب السياسي وأكد في السياق ذاته، الالتزام بأن تكون هذه الانتخابات في كنف الديمقراطية والشفافية التامة كما تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الممثلين للجهات، مشيرا إلى وجود منافسة داخل الحركة لتولي عضوية المكتب السياسي وكان المؤتمر الأول لحركة الشعب قد افتتح اشغاله عشية امس الخميس بالعاصمة لتتواصل بمدينة الحمامات يومي 3 و4 مارس .فتح