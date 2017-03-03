وفد ممثل عن 6 وزارات سيتحول الى ليبيا لتسلم أطفال تونسيين

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 14:09:30

- أفاد المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية شفيق حجي اليوم الجمعة أن وفدا يضم ممثلين عن 6 وزارات سيتحول إلى ليبيا لتسلم أطفال تونسيين موجودين في سجن معيتيقة بطرابلس وعدد آخر محتمل بمستشفى مصراتة.وصرح في اتصال هاتفي بوكالة تونس افريقيا للانباء أن موعد تحول الوفد سيكون مبدئيا يوم الأحد المقبل مع إمكانية تأجيله بيوم أو يومين مشيرا إلى أن الوفد الذي ستترأسه وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في القنصل العام بطرابلس سيضم ممثلا عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة ممثلة في المندوب العام للطفولة وممثلين عن وزارات الصحة والشؤون الإجتماعية والداخلية والعدل.كما أوضح أنه تم الحصول على موافقة السلط الليبية من أجل تسلم الأطفال التونسيين مشيرا إلى أن أعمارهم لم تتجاوز الخمس سنوات.وأضاف أن المعلومات المتوفرة تؤكد وجود 14 طفلا تونسيا بسجن معيتيقة بطرابلس فيما لم يتم التأكد بعد من جنسية 5 أطفال آخرين بمستشفى مصراتة مضيفا أنه سيتم اللجوء إلى إختبار الحمض النووي للتأكد من نسبهم إن اقتضى الأمر.وقال أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أذن بتحول الوفد بعد المجهودات التي بذلها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في هذا الصدد ومحادثاته التي أجراها مع نظيره الليبي الطاهر سيالة ومع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى، قد أكد لـ"وات" في وقت سابق، أنه اتفق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، على ارسال وفد تونسي الى ليبيا لبحث مسألة امكانية تواجد أطفال تونسيين في السجون الليبية مضيفا سيتم خلال هذه الزيارة التعرف على هؤلاء الأطفال والعمل على استرجاعهم.وقد أثارت مسألة وجود أطفال تونسيين بسجن ومستشفى بليبيا إهتمام ناشطين في المجتمع المدني فقد تطرق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في وقت سابق إلى وجود 13 طفلا تونسيا تتراوح أعمارهم بين السنتين والعشر سنوات عالقين بليبيا، مشيرا في تصريحات إعلامية الى أن 5 من بين الأطفال التونسيين تم نقلهم إلى دور رعاية أطفال بليبيا، في حين ظل الثمانية المتبقين منهم داخل السجون.من جانبه دعا رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بالرجب خلال جلسة إستماع له بلجنة شؤون التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب انعقدت يوم 16 جانفي الماضي، السلطات التونسية إلى التدخل العاجل لاسترجاع أطفال عالقين بالسجون الليبية.عدل