تحويل وقتي لحركة المرور بشارع أبو القاسم الشابي بأريانة

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أنه سيتم، بداية من اليوم 03 مارس 2017، تحويل وقتي في مسار حركة المرور في جزئها الممتد بين الطريق الوطنية رقم 8 وشارع محمد صالح بالحاج، الطريق المحلية رقم 533 (شارع أبو القاسم الشابي) على مستوى مدينة أريانة، وذلك باستخدام المسلك الواحد في اتجاهين ذهابا وإيابا.وأضاف بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أنه سيتم الانطلاق، بموجب هذه الأشغال، في انجاز مشروع منشأة للتحكم في مياه السيلان بمدينة أريانة وذلك على امتداد 300 يوم.ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى الانتباه واحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة.انتظار