إحباط عملية هجرة سرية بسواحل الهوارية والقاء القبض على 7 اشخاص

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- أحبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقليبية أمس الخميس عملية هجرة سرية بعرض سواحل الهوارية التابعة لولاية نابل .وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن وحدات الحرس الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و36 سنة من بينهم أحد منظمي عملية الهجرة السرية على متن زورق مطاطي مجهز بمحرك وذلك باستعمال الطلق الناري ومطاردة الزورق بعد أن رفض ربانه الإمتثال لإشارة أعوان الحرس الوطني بالوقوف.وأضاف أنه تمت إحالة المقبوض عليهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا وصرحوا أنهم تولوا دفع مبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار لمنظم العملية كثمن للرحلة البحرية غير الشرعية لكل واحد منهم مشيرا إلى أنه بتفتيشهم وجد بحوزتهم مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية كما تبين أن أحدهم مُفتش عنه وصادرة في شأنه 4 مناشير تفتيش من أجل قضايا مختلفة.وقد أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "المشاركة في وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة وعدم الإمتثال لإشارة الوقوف" وفق نص البلاغ.عدل