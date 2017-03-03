توزيع جوائز مسابقة /الروضة الصديقة للبيئة/ بالمنتزه الحضري النحلي من ولاية اريانة

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- انتظم، الجمعة بالمنتزه الحضري النحلي من ولاية اريانة، حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية /الروضة الصديقة للبيئة/ لسنة 2016 التي تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط لتعزيز الحس البيئي لدى الناشئة لاسيما الشريحة العمرية بين 3 و5 سنوات.ولدى اشرافه على هذه التظاهرة البيئية اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ان تطوير الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والمحيط لدى الناشئة يشكل منطلقا لإرساء مقومات المجتمع المتوازن مشيرا الى انه من الضروري في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية الحاصلة اعتماد بيداغوجيا اتصالية حديثة واليات عمل جديدة للتواصل مع الجيل الجديد. واضاف ان الاستثمار في الناشئة يبقى الاستثمار الامثل لبلوغ الاهداف المرجوة في البيئة السليمة والتنمية المستدامة.من جهتها اكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي ضرورة تشريك الطفولة المبكرة في الشأن البيئي داعية كل مكونات المجتمع المدني الى معاضدة مجهود الدولة لحماية الطفولة من كل اشكال العنف والتفاعل مع قدراتها الذهنية في الخلق والإبداع .وأشارت في هذا الصدد الى انطلاق الوزارة في مراجعة المناهج البيداغوجية وكراس الشروط الخاص برياض الاطفال حسب المواصفات الدولية للارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للطفل وقالت /لدينا حاليا 4 آلاف روضة مرخص لها ونطمح لمضاعفة العدد في غضون السنة الحالية لمزيد الاحاطة بالطفل وتعويده على السلوك الحضاري السليم/.وقد الت الجائزة الاولى الى روضة /المتحضر الصغير/ بمنزل تميم وتحصلت روضة /البلابل/ بالهوارية على الجائزة الثانية فيما تحصلت روضة /مستقبل الطفل/ بمساكن على الجائزة الثالثة حيث تم توزيع جوائز مالية وشارات الروضة الايكولوجية وتجهيزات بيئية مختلفة.س ف