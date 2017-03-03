تدشين مركز تونسي ألماني للإعلام حول الهجرة والتشغيل والاندماج وإعادة الاندماج في سوق الشغل بتونس

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 12:36:47

- تمّ اليوم الجمعة في العاصمة تدشين مركز تونسي ألماني للاعلام حول الهجرة والتشغيل والاندماج وإعادة الاندماج في سوق الشغل بتونس، من طرف وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي ووزير التكوين المهني والتشغيل الالماني "جيرد مولر".وتم إنشاء هذا المركز بتمويل من الحكومة الالمانية في اطار برنامج الهجرة ودفع التنمية، وهو فضاء مفتوح يهدف الى مرافقة طالبي الشغل الراغبين في العمل بالمانيا من خلال توفير المعلومات المحينة حول سوق الشغل الالمانية وفرص العمل وكيفية الاندماج في المجتمع الالماني.ويعدّ هذا المركز فضاء مفتوحا لاستقبال الوافدين عليه من طالبي الشغل والراغبين في العمل بالخارج والعائدين الى تونس والراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، بر تمكينهم من كل المعطيات التي تيّسر اندماجهم بسوقي الشغل الالمانية والتونسية.وسيساعد هذا المركز على إعداد المهارات اللازمة التي تتطلبها سوق الشغل في الداخل وفي الخارج والسهر على الاحاطة بالعائدين من المانيا للاندماج بسوق الشغل التونسية ومساعدتهم على الانتصاب لحسابهم الخاص، فضلا على توفير مختلف المعطيات حول التشجيعات والامتيازات للاندماج في الحياة النشيطة.ويشار إلى أن المركز التونسي الالماني للاعلام حول الهجرة والتشغيل والاندماج واعادة الاندماج في سوق الشغل، يأتي إثر توقيع مذكرة التفاهم الالمانية التونسية من طرف كل وزير التكوين المهني والتشغيل عن الجانب التونس ووزير الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وسفير المانيا بتونس، وذلك في إطار منهجية جدية للتعاون الثناني القائم بين البلدين عبر وضع الاليات والهياكل الضرورية لمرافقة مشخصة لطالبي الشغل.مود