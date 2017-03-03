رفع الحجر الصحي عن محميّة ''إشكل'' العالمية خلال شهر أفريل المقبل

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- أكّد خليفة الهمامي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في ولاية بنزرت ، أن رفع الحجر الصحي عن محميّة "إشكل" العالمية بسبب ظوهر انفلونزا الطيور بها سيكون خلال شهر افريل المقبل 2017 ، أي مباشرة مع مغادرة الطيور المهاجرة لها والمعروفة " بالهجرة العكسية" والتي كانت السبب في ظهور المرض.وأضاف في تصريح لمراسل (وات) في أعقاب جلسة عمل التأمت مساء أمس الخميس، بمقر الولاية وخصّصت للنظر في مجمل المشاريع المبرمجة والمتواصلة والمنجزة التابعة لوزارة الفلاحة بالجهة والمقدرة اعتماداتها بحوالي 800 مليون دينار، أن الفرق الرقابية المكلّفة لم تسجّل نفوق أي حيوان منذ ثلاثة أشهر .يذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت قررت يوم الخميس غرة ديسمبر 2016 غلق محمية "إشكل" للعموم واعلانها منطقة حجر صحي بعد اكتشاف حالة من مرض أنفلونزا الطيور لدى الطيور المهاجر إثر ملاحظة حالات نفوق غير عادية لدى بعض أنواع الطيور المائية المهاجرة في منطقة "الطارف" من معتمدية "غزالة" على مستوى ملتقى وادي سجنان مع بحيرة إشكل وتم على إثرها أخذ عيّنات وتحليلها، واتخّاذ الإجراءات الوقائية في الغرض ، بما أسهم في عدم تسجيل أي حالة للمرض عند الدواجن الصناعية والعائلية في البلاد التونسية وفي المناطق الرطبة الأخرى وتجاوز الإشكال.مر/جود