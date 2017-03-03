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اكتشاف جثة عاشرة لأحد بحارة مركب ''البركة'' الغارق في سواحل المهدية منذ أكثر من شهرين

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - اكتشفت شركة التأمين المكلفة بإنتشال مركب "البركة" الغارق في سواحل المهدية وعلى متنه 14 بحّارا، اليوم الجمعة جثة أحد البحارة الأربعة المفقودين، وفق ما ذكره في تصريح لمراسل (وات) مصدر مسؤول من الحرس البحري.

وأوضح نفس المصدر أن الجثة، وهي العاشرة لأحد بحارة المركب الذين نجا واحد منهم فقط في حين يبقى ثلاثة في عداد المفقودين، وجدت وسط شباك المركب الذي انقلب رأسا على عقب في حادثة الغرق يوم 16 ديسمبر 2016، مضيفا أنه تمّ نقل الجثة قصد إجراء تحليل الحمض النووي والتعرف عليها لتسليمها لأهلها.

وقامت شركة التأمين بجرّ المركب الغارق إلى حدود 4 كلم من سواحل المهدية أي بعمق 20 مترا بعدما كان يقبع في عمق يزيد عن 45 مترا.
وسخّرت كل الإمكانيات المتاحة للبحث والتمشيط عن مركب "البركة" الذي غرق بسبب تقلّب الأحوال الجوية، وشارك في عمليات البحث فرق من الحرس البحري والحماية المدنية والجيش الوطني والاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري علاوة على الجمعيات والمنظمات ومتطوعين خواص.
وكشفت مأساة مركب البركة عن الصعوبات التي يعيشها البحارة أهمها غياب معدّات وتجهيزات الإغاثة والإنقاذ وضعف منظومة التغطية الاجتماعية.
جمر/جود



Publié le:2017-03-03 12:32:43

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