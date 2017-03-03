خلال شهر فيفري 2017 الخطوط التونسية تسجّل نموا على مستوى حركة المسافرين بنسبة تقدّر بـ10.8 بالمائة

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر فيفري 2017 بنسبة قدرت بـ10.8 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 .1- تطوّر الحركة التجارية إجمالا من 181.078 مسافر إلى 200.584 مسافرا :- ارتفاع الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 8.7 % أي من 177.423 مسافرا إلى 192.903 مسافرا.- ارتفاع الحركة التجارية الإضافية من 535 مسافرا إلى 1.017 مسافرا.- ارتفاع الحركة التجارية غير المنتظمة للمسافرين من 3.120 مسافرا إلى 6.664 مسافرا.2- قدرت نسبة التعبئة بـ 70.9 % خلال شهر فيفري من سنة 2017 بعد أن كانت تقدّر بـ 68.2% في نفس الفترة من سنة 2016 .3- أمّا على مستوى الأسواق المتعامل معها وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة فقد سجّلت الخطوط التونسية المؤشرات التالية:- تطوّر نشاط الأسواق الأوروبية الذي يمثل 72.7 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 6.7 %.- تطوّر نشاط الأسواق الإفريقية الذي يمثل 14.2 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 3.9 %.- تطوّر نشاط الأسواق ببقية الدول ( العربية السعودية، تركيا، لبنان ، مصر ) والذي يمثل 12.4 بنسبة تقدّر بـ 21.0 %- كما بلغ عدد المسافرين على مستوى أمريكا الشمالية ( مونتريال) 1445 مسافرا خلال شهر فيفري 2017.