Radio Babnet Tunisie  On Air: Sonia Mbarek - Wassla ma9am Sika  
Economie

خلال شهر فيفري 2017 الخطوط التونسية تسجّل نموا على مستوى حركة المسافرين بنسبة تقدّر بـ10.8 بالمائة

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر فيفري 2017 بنسبة قدرت بـ10.8 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 .

وتتمثل أهم المؤشرات التي سجلتها الشركة خلال شهر فيفري 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 فيما يلي :

1- تطوّر الحركة التجارية إجمالا من 181.078 مسافر إلى 200.584 مسافرا :

- ارتفاع الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 8.7 % أي من 177.423 مسافرا إلى 192.903 مسافرا.
- ارتفاع الحركة التجارية الإضافية من 535 مسافرا إلى 1.017 مسافرا.

- ارتفاع الحركة التجارية غير المنتظمة للمسافرين من 3.120 مسافرا إلى 6.664 مسافرا.

2- قدرت نسبة التعبئة بـ 70.9 % خلال شهر فيفري من سنة 2017 بعد أن كانت تقدّر بـ 68.2% في نفس الفترة من سنة 2016 .

3- أمّا على مستوى الأسواق المتعامل معها وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة فقد سجّلت الخطوط التونسية المؤشرات التالية:

- تطوّر نشاط الأسواق الأوروبية الذي يمثل 72.7 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 6.7 %.
- تطوّر نشاط الأسواق الإفريقية الذي يمثل 14.2 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 3.9 %.
- تطوّر نشاط الأسواق ببقية الدول ( العربية السعودية، تركيا، لبنان ، مصر ) والذي يمثل 12.4 بنسبة تقدّر بـ 21.0 %
- كما بلغ عدد المسافرين على مستوى أمريكا الشمالية ( مونتريال) 1445 مسافرا خلال شهر فيفري 2017.

cadre-4b68f510a36e7096272f45c9883f954c-2017-03-03 16:08:50
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139270



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13392,6

  • (01/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42924 DT        1$ =2,30660 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/03)   231,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139270 1020|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires