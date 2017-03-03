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Politique

البريكي: تعيينات مشبوهة بتعليمات من رئاسة الجمهورية

Vendredi 03 Mars 2017
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بــاب نــات - أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عبيد البريكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 3 مارس 2017 أن خلافه مع رئاسة الحكومة لا يتعلّق فقط بمهامه على رأس وزارته .


Credits Mosaique FM

وكشف البريكي عن ملفات فساد في عدة قطاعات واخلالات بالجملة من أبرزها انتدابات استثنائية لفائدة جهات معينة بتعليمات من رئيس الدولة وتعيينات لرؤساء مديرين عامين بطرق ملتوية وليس حسب كفاءتهم رغم نفي رئيس الجمهوريّة علمه لها.

وقال انه قام ببرنامج للمنشآت العمومية خاص بالموازنات المالية والمشاكل الاجتماعيّة لكنه تفاجأ انّ الملفات ترحل إلى رئاسة الحكومة


وأعلن أن كلّ ملف ينطلق في معالجته تتم إحالته إلى مصالح أخرى تتبع رئاسة الحكومة آخرها هياكل الرقابة.

كما تحدّث البريكي عن عدّة ملفات فساد متعلقة بديون المورّدين للدولة التونسية والمواد المستوردة من تركيا وتوريد المرجان.

Publié le:2017-03-03 12:07:12

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