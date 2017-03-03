البريكي: تعيينات مشبوهة بتعليمات من رئاسة الجمهورية

Vendredi 03 Mars 2017

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بــاب نــات





Credits Mosaique FM





Publié le:2017-03-03 12:07:12

- أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عبيد البريكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 3 مارس 2017 أن خلافه مع رئاسة الحكومة لا يتعلّق فقط بمهامه على رأس وزارته .وكشف البريكي عن ملفات فساد في عدة قطاعات واخلالات بالجملة من أبرزها انتدابات استثنائية لفائدة جهات معينة بتعليمات من رئيس الدولة وتعيينات لرؤساء مديرين عامين بطرق ملتوية وليس حسب كفاءتهم رغم نفي رئيس الجمهوريّة علمه لها.وقال انه قام ببرنامج للمنشآت العمومية خاص بالموازنات المالية والمشاكل الاجتماعيّة لكنه تفاجأ انّ الملفات ترحل إلى رئاسة الحكومةوأعلن أن كلّ ملف ينطلق في معالجته تتم إحالته إلى مصالح أخرى تتبع رئاسة الحكومة آخرها هياكل الرقابة.كما تحدّث البريكي عن عدّة ملفات فساد متعلقة بديون المورّدين للدولة التونسية والمواد المستوردة من تركيا وتوريد المرجان.