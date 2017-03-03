النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ببن قردان تساهم في تأثيث اول منزل وقعت فيه الاشتباكات مع المجموعات الارهابية

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 11:23:33

- ساعمت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ببن قردان في تأثيث اول منزل وقعت فيه الاشتباكات مع المجموعات الارهابية بمنطقة العويجي يوم 2 مارس 2016.صور اذاعة تطاوين