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النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ببن قردان تساهم في تأثيث اول منزل وقعت فيه الاشتباكات مع المجموعات الارهابية
Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات
- ساعمت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ببن قردان في تأثيث اول منزل وقعت فيه الاشتباكات مع المجموعات الارهابية بمنطقة العويجي يوم 2 مارس 2016.
صور اذاعة تطاوين
Publié le:2017-03-03 11:23:33
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