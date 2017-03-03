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النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ببن قردان تساهم في تأثيث اول منزل وقعت فيه الاشتباكات مع المجموعات الارهابية

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - ساعمت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ببن قردان في تأثيث اول منزل وقعت فيه الاشتباكات مع المجموعات الارهابية بمنطقة العويجي يوم 2 مارس 2016.
صور اذاعة تطاوين








Publié le:2017-03-03 11:23:33

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