الأسبوع القادم حملة واسعة النطاق للقضاء على كل أشكال الانتصاب الفوضوي بمدينة الكاف

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

- أكدّ والي الكاف الشاذلي بوعلاق في تصريح لمراسل (وات) اليوم، أن مصالح الشرطة البلدية بالكاف ستنفذ حملة واسعة النطاق في المدينة لإنهاء كل مظاهر الانتصاب الفوضوي التي أضرّت بجمالية المدينة وأصبحت تشكّل خطرا على سلامة المترجلين، على حدّ قوله.وأوضح في هذا الغرض أنه تمّ إمهال المنتصبين إلى غاية السبت 4 مارس لإخلاء كل الأماكن التي انتصبوا فيها بوجه غير قانوني مشيرا أن الحملة ستنطلق بداية من الأسبوع القادم وستتواصل إلى حين القضاء على كل أشكال الانتصاب الفوضوي واالتحوّز بالأرصفة في المدينة.وقد تعالت خلال الأيام الأخيرة عدة أصوات في المدينة للمطالبة بتنفيذ هذه الحملة سيما بعد تفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي وامتلاك الأرصفة ممّا أضرّ براحة المتساكنين وتسبّب في تعطيل حركة المرور خاصة في وسط المدينة وهدّد سلامة المترجلين.مر/ح.