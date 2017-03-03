الأسبوع القادم حملة واسعة النطاق للقضاء على كل أشكال الانتصاب الفوضوي بمدينة الكاف

وأوضح في هذا الغرض أنه تمّ إمهال المنتصبين إلى غاية السبت 4 مارس لإخلاء كل الأماكن التي انتصبوا فيها بوجه غير قانوني مشيرا أن الحملة ستنطلق بداية من الأسبوع القادم وستتواصل إلى حين القضاء على كل أشكال الانتصاب الفوضوي واالتحوّز بالأرصفة في المدينة.
وقد تعالت خلال الأيام الأخيرة عدة أصوات في المدينة للمطالبة بتنفيذ هذه الحملة سيما بعد تفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي وامتلاك الأرصفة ممّا أضرّ براحة المتساكنين وتسبّب في تعطيل حركة المرور خاصة في وسط المدينة وهدّد سلامة المترجلين.
مر/ح.
Par:Lotfi Lounissi (Tunisia ) Par Mobile
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