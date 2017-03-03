وزير التجهيز: الدولة حريصة على الايفاء بتعهداتها المالية لفائدة مالكي الاراضي المنتزعة لفائدة المصلحة العامة

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 11:07:11

- اكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، الخميس بسوسة، حرص الدولة على الايفاء بتعهداتها المالية لفائدة مالكي الاراضي التي تم انتزاعها لفائدة المصلحة العامة وتمكينهم من مستحقاتهم في اقرب الاجال.وأعلن الوزير، في تصريح لمراسل وات بالجهة على هامش زيارة ميدانية اداها امس الخميس الى ولاية سوسة، "ان الاوامر الترتيبية المتعلقة بقانون الانتزاع من اجل المصلحة العامة (11 جويلية 2016)، ستصدر في الايام القليلة القادمة مذكرا بان هذا القانون ضبط المبادئ والقواعد والإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة في انتزاع العقارات لغاية إنجاز مشاريع أو تنفيذ برامج تكتسي صبغة المصلحة العمومية.وعاين العرفاوي، اشغال توسعة الطريق المحلية 812 و814 و844 الرابطة بين شط مريم وهرقلة على طول 14 كلم والتي بلغت كلفة انجازها الجملية حوالي 33 مليون و525 الف دينار.وتتمثل مكونات هذا المشروع الذي يهدف الى ربط مدينة سوسة بالطريق السيارة عبر المجمعات السياحية بالجهة بالخصوص في تثنية الطريق وبناء جسر مضاعف على سبخة حلق المنجل.واطلع الوزير اثر ذلك على اشغال مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات المحاذية للقطب التكنولوجي بسوسة، التي اوشكت على الانتهاء بكلفة ناهزت 4 ملايين و137 الف دينار.كما تحول الى مشروع بناء مركز الموارد التكنولوجية بالقطب التكنولوجي الذي بلغ مراحله الاخيرة بكلفة قدرت بحوالي 5ر5 مليون دينار.واختتم الوزير زيارته الميدانية في منطقة حي الرياض بسوسة اين عاين الاشغال المتواصلة لتثنية الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة والقيروان بهدف تيسير حركة المرور بالطريق المذكورة التي تشهد حاليا اكتظاظا واضحا وتامين سلامة مستعملي هذه الطريق.واكد الوزير بالمناسبة على اهمية الاسراع في انجاز الاشغال المتمثلة بالخصوص في انجاز محول على الطريق الوطنية رقم 12 لتفادي التقاطع المروري بين الطريق الحزامية بسوسة والطريق الوطنية رقم 12 على مستوى مفترق حي الرياض عماد