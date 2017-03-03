في استطلاع لموقع باب نات : 85 % لم يقنعهم خطاب الشاهد

Vendredi 03 Mars 2017



بــاب نــات

من هم زائري موقع باب نات ؟؟





Publié le:2017-03-03 10:41:27

- قام موقع باب نات باستطلاع راي حول مدى اقتناعهم بخطاب رئيس الحكومة مساء الاحد ، و قد شارك 5000 شخص الى حدود ليلة امس و اظهر ان 85 بالمائة من التونسيين لم يقنعهم خطاب الشاهد ، و 11 بالمائة اقنعهم كلامه ، و 3،4 بالمائة بلا موقف .هذا ، و قد حضر الشاهد رفقة طاقمه الحكومي في بلاتوه قناة الحوار التونسي و حاوره حمزة البلومي و ذلك اثر الازمة السياسية التي سببها التحوير الوزاري الاخير .و لو نقارن استطلاع باب نات التلقائي باستطلاع الزرقوني الذي ظهر امس سنجد مفارقة غريبة عجيبة لا تحدث سوى في تونس حيث نجد ان 66الذي يقود البلادالتونسي وفي نفس الاستطلاع.