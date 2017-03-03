في استطلاع لموقع باب نات : 85 % لم يقنعهم خطاب الشاهد

هذا ، و قد حضر الشاهد رفقة طاقمه الحكومي في بلاتوه قناة الحوار التونسي و حاوره حمزة البلومي و ذلك اثر الازمة السياسية التي سببها التحوير الوزاري الاخير .
و لو نقارن استطلاع باب نات التلقائي باستطلاع الزرقوني الذي ظهر امس سنجد مفارقة غريبة عجيبة لا تحدث سوى في تونس حيث نجد ان 66 بالمائة من التونسيين راضين عن الشاهد الذي يقود البلاد السائرة في الطريق الخطا حسب 66 بالمائة من الشعب التونسي وفي نفس الاستطلاع.
من هم زائري موقع باب نات ؟؟
Publié le:2017-03-03 10:41:27
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: وقفة احتجاجية لعدد من أولياء التلاميذ في الكاف تنديدا بممارسات نقابات التعليم