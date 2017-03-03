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Politique

في استطلاع لموقع باب نات : 85 % لم يقنعهم خطاب الشاهد

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - قام موقع باب نات باستطلاع راي حول مدى اقتناعهم بخطاب رئيس الحكومة مساء الاحد ، و قد شارك 5000 شخص الى حدود ليلة امس و اظهر ان 85 بالمائة من التونسيين لم يقنعهم خطاب الشاهد ، و 11 بالمائة اقنعهم كلامه ، و 3،4 بالمائة بلا موقف .

هذا ، و قد حضر الشاهد رفقة طاقمه الحكومي في بلاتوه قناة الحوار التونسي و حاوره حمزة البلومي و ذلك اثر الازمة السياسية التي سببها التحوير الوزاري الاخير .

و لو نقارن استطلاع باب نات التلقائي باستطلاع الزرقوني الذي ظهر امس سنجد مفارقة غريبة عجيبة لا تحدث سوى في تونس حيث نجد ان 66 بالمائة من التونسيين راضين عن الشاهد الذي يقود البلاد السائرة في الطريق الخطا حسب 66 بالمائة من الشعب التونسي وفي نفس الاستطلاع.

من هم زائري موقع باب نات ؟؟





Publié le:2017-03-03 10:41:27

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3 de 3 commentaires pour l'article 139262

Abstract1  (Tunisia)  |Vendredi 03 Mars 2017 à 11h 22m |           
Beaucoup de ministres qui rigolent, qui ne s’intéressent que du show et de selfies, ils sont payés pour faire du baratin, rien d'encourageant en réalité.

SOS12  (Tunisia)  |Vendredi 03 Mars 2017 à 11h 15m |           
إلإستبيان
الإعلام التونسي لا يعارض ولا يستفز إلا من يعمل ويجتهد
لا أظن أن الأغلبية مطلعة جيدا على المراجع
كثرة الإحتجاج بغير بديل عصبية مرفوضة

Mohamed Ali Krid  (Belgium)  |Vendredi 03 Mars 2017 à 11h 09m |           
De toute façon monsieur Zargouni n'est pas partial et tout les tunisiens savent bien pour qui il oeuvre.
Pauvre Tunisie!!!



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
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