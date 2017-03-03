المرزوقي من جنيف: الدول الإستبدادية تستخدم عقوبة الإعدام لتصفية الخصوم السياسيين

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بــاب نــات

وكالات





Publié le:2017-03-03 10:35:24

- دعا منصف المرزوقي , الرئيس التونسي السابق الدول العربية الإستبدادية الى الغاء عقوبة الإعدام, جاء ذلك خلال لقاء خاص مع وكالة انباء (البحرين اليوم) الذي يغطي أعمال الدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حاليا.وأكّد المرزوقي في حديثه على أن الحديث عن قضية الاعدام يتم التركيز في على ماسماها الشجرة التي تخفي ورائها غابة على حد قوله. مشيرة الى ان الشجرة هي حالات الإعدام المستحقة للمجرمين الذي يغتصبون ويقتلون الأطفال والنساء. لكنه اعتبر ان هذه الحالات الخاصة “تغطي على آلاف الحالات من الإعدامات التي تستخدم ضد الخصوم السياسيين والطبقيين”.واوضح المرزوقي بان مهمته كحقوقي هي أن يجلب أنظار الناس الى الغابة وليس الى الشجرة. وأكّد المرزوقي على ان الأمر لا يتعلق برفض عقوبة الإعدام بقدر حماية أرواح الأبرياء قائلا ” إننا ضد الإستخدام المفرط للأعدام في القضايا السياسية وهذا موجود في كل البلدان العربية, وخاصة الإستبدادية ومنها مصر ” مضيفا “يجب أن نفهم العرب والخليجيون والمسلمون أننا ندافع عن حق الأبرياء وأن نرجع الأمر الى الله لأننا غير قادرين على الحكم بعدالة”.ولدى إجابته على سؤال وجهه له مراسلنا حول ذريعة اتباع احكام الشريعة التي تسوقها بعض الدول مثل البحرين والسعودية لتبرير حالات الإعدام قال المرزوقي” لقد علق الخليفة عمر بن الخطاب العمل بالحدود عند المجاعة وغيرها” مضيفا ” إن القرآن مليء بالايات البينات التي تدعو الى الرحمة والى الشفقة” وأردف “إن من علامات التخلف ممارسة عقوبة الإعدام”.يذكر أن الرئيس التونسي السابق شارك يوم أول أمس الأربعاء في حلقة حوار جرت في مجلس حقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام, والتي اكدت المتحدثون خلالها على إنتهاكها للقانون الدولي الذي يحظر التعذيب.