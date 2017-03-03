مدير الثورة نيوز يغادر السجن ويتوعد بكشف و فضح كل ملفات أرباب الفساد في تونس

وصرح مدير الثورة نيوز محمد الحاج منصور فور خروجه من سجن المرناقية صباح الخميس 02 مارس 2017 بما يلي
“…سأتولى كشف و فضح كل ملفات أرباب الفساد في تونس أولئك الذين تتستر عليهم اللوبيات السياسية خاصة في الحكومة و في هيئة مكافحة الفساد.”
و أضاف كذلك :” أن سجنه لمدة 5 أشهر زادته عزما و إصرارا على مواصلة المشوار دفاعا عن أموال الشعب التونسي و انتصارا لحرية الصحافة و الحق في التعبير و في النفاذ إلى المعلومة.”
Publié le:2017-03-03 09:40:59
Par:SOS12 (Tunisia )
Sur: ميركل تزور تونس يرافقها وفد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية