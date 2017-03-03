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Justice

مدير الثورة نيوز يغادر السجن ويتوعد بكشف و فضح كل ملفات أرباب الفساد في تونس

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - غادر مدير الثورة نيوز محمد ناعم الحاج منصور السجن أمس الخميس بعد أن قضى عقوبة سجنية لمدة 5 اشهر ويذكر ان محكمة الاستئناف العسكرية كانت قد قضت بنقض الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد ناعم الحاج منصور والقاضي بسجنه لمدة 9 أشهر وقضت بسجنه لمدة 5 اشهر في ثلاث قضايا تعلقت بمقالات تعرض فيها إلى بعض الخروقات بالمؤسسة العسكرية ووجهت له جريمة المس من كرامة الجيش كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقه في قضيتين.

وصرح مدير الثورة نيوز محمد الحاج منصور فور خروجه من سجن المرناقية صباح الخميس 02 مارس 2017 بما يلي
“…سأتولى كشف و فضح كل ملفات أرباب الفساد في تونس أولئك الذين تتستر عليهم اللوبيات السياسية خاصة في الحكومة و في هيئة مكافحة الفساد.”
و أضاف كذلك :” أن سجنه لمدة 5 أشهر زادته عزما و إصرارا على مواصلة المشوار دفاعا عن أموال الشعب التونسي و انتصارا لحرية الصحافة و الحق في التعبير و في النفاذ إلى المعلومة.”



Publié le:2017-03-03 09:40:59

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