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Justice

السجن سنتين مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ لابن شقيقة الرئيس السابق بن علي في قضية ضحيتها عون أمن

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - أقرت مساء اليوم الخميس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير الحكم الإبتدائي ضد لطفي مليكة ابن شقيقة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بالسجن سنتين مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ في قضية كان ضحيتها عون أمن وفق ما أفاد (وات) فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بالمنستير.

وأوضح أنّه قد وجهت للمتهم وهو من مواليد 1960 تهمة الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء مباشرته لوظيفته، طبقا للفصلين 125 و127 من المجلة الجزائية.
وتعود وقائع القضية إلى ماي 2012 عندما صدم سائق سيارة في مدينة المنستير عون أمن وشتمه.

كما نقضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير بتاريخ 22 فيفري 2017 الحكم الإبتدائي في قضية فساد ضد المتهم ذاته وقضت حكما غيابيا بثبوت إدانته فيما نسب إليه وسجنه خمسة سنوات، وفق المصدر ذاته والذي أشار إلى أنّ هذا الحكم قابل للاعتراض من قبل المتهم.

واعتبرت محكمة الاستئناف أنّ منصب المتهم كقنصل وعلاقة قرابته بالرئيس الأسبق بن علي تعتبر من الموانع التي تحول دون التشكي.

وتتمثل وقائع القضية في أن أحد التونسيين المقيمين بألمانيا تعرض سنة 1998 إلى افتكاك سيارته بعد تهديده من قبل ابن شقيقة الرئيس الأسبق والذي كان يشغل وظيفة قنصل في ذلك الوقت.
تم/حلا

Publié le:2017-03-03 07:48:09

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