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Politique

نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد دعم بلاده للمبادرة التونسية لتسوية الأزمة الليبية

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - عبّر نائب وزير الخارجية لفيديرالية روسيا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها تونس لتسوية الأزمة الليبية، مؤكدا دعمها لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وحرصها على دعم التوصل إلى حل سياسي وفاقي بين الليبيين أنفسهم.
ونوه المسؤول الروسي، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، بالدور المهم لدول الجوار الليبي في هذا المجال.

واستعرض الجهيناوي خلال هذه المكالمة أهم محاور المبادرة الرئاسية، مبرزا حرص تونس على تهيئة الظروف المناسبة لجمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر بينهم وتشجيعهم على تجاوز خلافاتهم ووضع مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات.

وشدد على أن التوصل إلى حل سياسي شامل يبقى بيد الليبيين دون غيرهم، بمساعدة تونس والجزائر ومصر وبرعاية الأمم المتحدة، على أساس التمسّك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحلّ السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا لأي تسوية لهذه الأزمة.
ولدى التطرق إلى العلاقات الثنائية أكد الجانبان ضرورة استغلال كل الإمكانيات المتاحة لتطويرها، في ظل وجود آفاق واعدة لتعزيز التعاون والشراكة خصوصا على المستوىين الاقتصادي والتجاري، وجدد المسؤول الروسي في هذا السياق تشجيع حكومته للسياح الروس على اختيار الوجهة التونسية.
حلا



Publié le:2017-03-02 23:32:08

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