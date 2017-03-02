ضباب كثيف بالمناطق الساحلية والمنخفضات صباح الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 23:24:57

- أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ مساء اليوم الخميس، بأن الوضع الجوي، صباح غد الجمعة، سيكون ملائما لظهور الضباب بعديد الجهات، وينتظر أن يكون محليا كثيفا خاصة في المناطق الساحلية وبالمنخفضات والمناطق المجاورة للغابات والسدود.وذكر البلاغ أن هذا الضباب سيتسبب في انخفاض مدى الرؤية إلى ما دون 500 متر، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ينقشع هذا الضباب تدريجيا بداية من الساعة التاسعة صباحا.حلا