أوروسيكل تعلن عن ارتفاع رقم أعمالها الى 80 مليون دينار في 2016

Jeudi 02 Mars 2017



بــاب نــات - أعلنت أوروسيكل، المتخصصة في صناعة الدراجات الهوائية، الخميس، عن ارتفاع رقم أعمالها لكامل سنة 2016 الى مستوى 80 مليون دينار مقابل توقعات سابقة في حدود 70 مليون دينار في حين فقدت أسهم الشركة على مستوى البورصة منذ بداية سنة 2017 حوالي 10 بالمائة من قيمتها.



وأكد المدير العام المساعد لأوروسيكل مراد غازي خلال تقديم الوضعية المالية للشركة بمقر البورصة "لقد تلقت الشركة خلال الشهرين الأولين من سنة 2017، طلبيات مؤكدة لصناعة 310 ألف دراجة مقابل 227 دراجة في 2016".

وبلغت النتيجة الصافية لأوروسيكل في 2015 مستوى 13،3 مليون دينار مقابل 8 مليون دينار متوقعة ضمن مخطط أعمالها.

ولدى تطرقه الى افاق الشركة أبرز غازي "أن مختلف العمليات الاستكشافية المنجزة منذ سنوات أفضت الى طلبيات أولية من موزعين في أوروبا الوسطى (بقيمة 8 مليون دينار) وفي المانيا (10 م د) وفي اسبانيا (5 م د) وفي انقلترا (5 م د)".

وتمثل هذه الأسواق الجديدة بالنسبة للشركة 30 م د تمتد على السنوات الثلاث القادمة مما سيمكن أوروسيكل من الترفيع في رقم أعمالها الى 107 م د في 2019 اي بزيادة بنسبة 33 بالمائة.

وتقوم الشركة، من جهة أخرى، بمفاوضات بهدف النفاذ الى السوق الأمريكية، التي توفر فرصة تسويق ما بين 20 ألف و100 ألف دراجة هوائية على مدى الثلاث سنوات القادمة أي ما يمكن من تحقيق رقم أعمال يتراوح بين 4 و20 م د وفق المسؤول بالشركة.

وأبرز أن مفاوضات جارية أيضا مع شركاء جدد على مستوى السوق الألمانية لبيع ما بين 10 ألاف و35 ألف دراجة خلال السنوات الثلاثة القادمة (ما يناهز تحقيق رقم أعمال بين 6 و8 م د) وأيضا مع علامة "ديكاتلون" (أكبر علامة فرنسية لتوزيع المعدات والملابس الرياضية) لجعل تونس قاعدة توزيع بالنسبة لكامل منطقة شمال افريقيا.



وتعتبر أوروسيكل، التي احدثت منذ سنة 1993 وأدرجت أسهمها ببورصة تونس منذ سنة 2013 وتشغل أكثر من 300 موظف، سادس مصنع للدراجات على مستوى السوق الأوروبية بحصة تقدر ب7 بالمائة من كامل السوق.

وتعد أنقلترا الى حد الان الحريف الرئيسي اذ تستوعب وحدها 60 بالمائة من انتاج أوروسيكل.

م/ناد



Publié le:2017-03-02 20:57:39

