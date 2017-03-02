الاعلان عن انطلاق حملة ''إنّجم'' لتحفيز الشباب على المبادرة الخاصة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 20:07:00

- تم، اليوم الخميس، الاعلان عن انطلاق حملة "إنّجم" الرامية إلى تحفيز المبادرة الخاصة، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها، بقصر الحكومة بالقصبة، وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة، سيدة الونيسي.وأفاد عماد الحمامي أن هذه المبادرة التي تنظمها كتابة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة، تحت اشراف رئيس الحكومة، تهدف إلى دعم ثقة الشباب في نفسه، وحثه على بعث مشاريعه الخاصة، معلنا عن تخصيص ما لا يقل عن 250 مليون دينار لدعم المشاريع والمبادرة الخاصة.وأكد أن هذه المبادرة هي مواصلة لبقية برامج التشغيل بالوزارة على غرار برنامج "فرصتي" وعقد "كرامة"، والتي انطلقت كلها من تشخيص لواقع المبادرة الخاصة في تونس الذي قال إنه "يشكو عدة صعوبات على مستوى المساندة والمرافقة والتمويل".وتستهدف حملة "إنّجم" كل الشباب التونسي في مختلف جهات الجمهورية مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخصوصية والمرأة، والهدف منها تقديم المساندة والتمويل لمشاريعهم في كافة المجالات على غرار القطاع الفلاحي والتكنولوجيات الحديثة والصناعات التقليدية وغيرها .من جانبها، أوضحت سيدة الونيسي أن هذه الحملة التي تشارك فيها 10 وزارات ينطلق التعريف بها بداية من اليوم في مختلف وسائل الاعلام الوطنية وهدفها تحفيز الشباب التونسي على بعث مؤسساته الخاصة.وأكدت كاتبة الدولة أنه سيتم تقديم المساندة والتمويل للباعثين الشبان عبر توجيههم إلى فضاءات المبادرة التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل، وعددها 17 حاليا، موجودة في عدد من جهات البلاد، معلنة عن برمجة إنجاز فضاءات أخرى مماثلة ليصل عددها مع موفى السنة الجارية 24 فضاء .اج/ يارا