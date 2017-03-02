شركة تونسية تزود 35 ألف وحدة سكنية بالطاقة الشمسية في العاصمة التشادية نجامينا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 19:49:47

- تؤمن شركة الشمولية للمواد الطاقية تزويد 35 ألف وحدة سكنية بالعاصمة التشادية "نجامينا" بالكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية بحسب ما أكده المدير العام للشركة منصف الحجام.وأكد الحجام، الخميس، في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح الدورة 16 للصالون الدولي للصناعات الكهربائية والالكترونية أن المشروع، الذي تنفذه شركته لتزويد الأحياء السكنية بنجامينا، يحظى بدعم من السلطات التشادية وهو في اطار شراكة مع شركة برنتو رونيك الأمريكية الناشطة في مجال الطاقة. وقال أن القيمة الجملية للمشروع تقدر ب72 مليون أورو.وأفاد أن الشركة تنجز بالتوازي مشاريع مماثلة ببلدان افريقية أخرى على غرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغامبيا.وبين أن المناخ الاستثماري بافريقيا ملائم لانجاز العديد من المشاريع، لذلك تعمل "شركة الشمولية للمواد الطاقية" على توسيع أنشطتها بهذه البلدان مقابل غياب اطار قانوني داعم للاستثمار في هذا المجال في تونس اذ لا تتوفر تسعيرة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية نتيجة احجام الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن ذلك.وذكر الحجام أن الشركة عملت على تأمين الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية لفائدة 55 وحدة سكنية في جبلي الشعانبي والسلوم كما وفرت الكهرباء لمدارس نائية باقليم الشمال الغربي.وأشار نفس المتحدث أنه تم تزويد عدد من الثكنات العسكرية المتقدمة بالطاقة الشمسية بالاضافة الى تزويد عدد من مراكز الحرس الوطني على مستوى المناطق الحدودية.وانتقد الحجام قانون استخراج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة معتبرا اياه "جاء خدمة لمصلحة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهو لا يضبط تسعيرة معينة لبيع الانتاج من الكهرباء ولا يسمح للمنتجين بالاستفادة من تنافسية السعر لكنه يفتح الباب فحسب للمؤسسات الاقتصادية الطاقية لانتاج احتياجتها دون تمكينها من بيع منتوجها نتيجة ضعف المردودية واختلال مبادئ التنافسية".م/حر/ناد