وزير الشؤون الاجتماعية: ستتم صياغة مشروع إصلاحي توافقي لمنظومة الضمان الاجتماعي

وذكر الوزير لدى إشرافه بالعاصمة على اشغال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية أن من أهم الحلول التوافقية لإيقاف ما أسماه "نزيف الصناديق الاجتماعية"، مزيد حوكمة هذه الصناديق وتنويع مصادر تمويلها واستخلاص ديونها والنظر في ملف التقاعد.
وتم في هذه الجلسة التي حضرها بالخصوص مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية وممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلة مكتب منظمة العمل الدولي بتونس، الاتفاق على مسودة النظام الداخلي للجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.
وستعقد اللجنة اجتماعا ثانيا يومي 15 و16 مارس الجاري.
مر
Publié le:2017-03-02 19:47:56
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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