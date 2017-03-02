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Politique

بلجيكا تحول جزء من ديونها لدى تونس إلى مشاريع استثمارية وتعد بالرفع الكلي لحظر السفر إلى تونس

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرس، أن بلجيكا ستقوم بتحويل 11 فاصل 5 بالمائة من القيمة الجملية لديونها لدى تونس (ما قيمته 3 ملايين أورو) إلى مشاريع تنموية.
وأضاف في تصريح لـ(وات) عقب لقائه اليوم الخميس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة، أن هذا القرار يمثل خطوة أولى على درب التزام بلاده بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، بما يتماشى مع مخططها التنموي.

وأكد أن تونس بصدد خلاص ديونها، قائلا إن الجهود حاليا منكبة على ضبط المشاريع ذات الاولوية التي يجب إطلاقها لاسيما في مجالات الصحة والتربية والبنية التحتية والتشغيل والطاقات المتجددة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتنشط بتونس 160 مؤسسة بلجيكية وفق رايندرس.
ولاحظ الوزير البلجيكي أن الوضع على المستوى الأمني تحسن بشكل كبير، خاصة في الموانئ والمطارات والنزل والمواقع الحساسة على الحدود التونسية الليبية.
وقال "إن قرار رفع حظر السفر إلى تونس، بصفة جزئية، قد تم اتخاذه استنادا إلى تقارير لأجهزة أمنية أجنبية"، مؤكدا أن الرفع الكلي لهذا الحظر، سيتم تدريجيا بالتوازي مع تحسن الوضع الامني في جهات أخرى.
وأوضح في هذا الصدد أن بلاده لم تمنع رعاياها من السفر الى تونس بل أوصتهم بتوخي الحذر اللازم خاصة في المناطق الحدودية.

وبين المسؤول الدبلوماسي البلجيكي أيضا، أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مناسبة لتدارس واقع العلاقات بين تونس ودول البينلوكس (بلجيكيا وهولندا واللكسمبورغ) وبين تونس وبلدان الاتحا د الأوروبي، إضافة إلى التطرق إلى مواضيع الانتخابات البلدية واللامركزية والحريات الفردية ووسائل النهوض بالتعاون في المجالات الإقتصادية والأمنية والسياسية.
مف/حلا

Publié le:2017-03-02 19:39:51

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