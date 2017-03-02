الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة بسوسة من 15 الى 19 مارس الجاري

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 19:30:53

- انتظمت، اليوم الخميس، في مدينة سوسة، ندوة صحفية تم خلالها تقديم برنامج و فقرات الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الذي سيحتضنه فضاء معرض سوسة الدولي من 15 الى 19 مارس الجاري و سيشهد مشاركة أكثر من 100 شركة و مؤسسة تونسية ناشطة في القطاع السياحي، الى جانب ممثلين عن شركات سياحية اجنبية من الجزائر وايران ومالي والصين والهند واندونيسيا، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لشركة معرض سوسة الدولي عبد العزيز الدهماني.وأضاف الدهماني ان ادارة معرض سوسة الدولي تهدف من وراء الحرص على متابعة تنظيم هذا الصالون، الذي ينتظم هذه السنة في دورته الثانية تحت اشراف وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، الى تدعيم صورة تونس في الخارج، والمساهمة في النهوض بقطاع السياحة الداخلية، ودعم الترويج له وذلك من خلال هذه تظاهرة التي تضم جميع الفاعلين من اصحاب النزل، ووكالات الاسفار، وشركات النقل الجوي والبحري السياحي، ومختلف بقية مؤسسات الخدمات السياحية.و أوضح أن ادارة المعرض برمجت العديد من الانشطة والبرامج الثرية التي من شأنها ان تساهم في انجاح هذه التظاهرة التي تتزامن مع انطلاق التحضيرات لموسم الاصطياف المقبل، حيث تتضمن فعاليات الصالون، بالخصوص، مسابقات في الطبخ واعداد الحلويات والمرطبات وتنظيم عرض ازياء باللباس التقليدي التونسي، فضلا عن تنظيم عروض لاكلات تقليدية تونسية.و سيتم على هامش الصالون تنظيم ماراطون ينطلق من رباطات سوسة والمنستير والمهدية نحو فضاء معرض سوسة الدولي وذلك بالشراكة مع الجمعية التونسية "رياضة للجميع" والمندوبيات الجهوية للرياضة، ومن المنتظر ان تعقد في اليوم الختامي للصالون مائدة مستديرة يحضرها بالخصوص وجوه وشخصيات كان لها الاثر البارز سابقا في ازدهار السياحة التونسية على غرار الوزير السابق للسياحة محمد جغام.عماد/أم