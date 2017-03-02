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الإعداد لافتتاح المركز النموذجي لتربية وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة بسوق الأحد في قبلي

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - مثل الاعداد لافتتاح المركز النموذجي لتربية وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة بمعتمدية سوق الأحد بقبلي، محور جلسة عمل انعقدت عشية، أمس الثلاثاء، في مقر المركز بحضور المشرفين على هذه المؤسسة وعدد من نشطاء المجتمع المدني والأولياء، حسب ما افاد به رئيس جمعية المبادرة المحلية للنهوض بالاحتياجات الخصوصية، محمد الوحيشي.

وأضاف رئيس الجمعية، التي تم بعثها من اجل الإشراف على هذا المركز النموذجي، أن المؤسسة المحدثة ستستقطب 65 شخصا من حاملي الإعاقة وستُؤمن لهم كافة ظروف الرعاية والإحاطة لتسهيل اندماجهم في محيطهم العائلي والمجتمعي، مشيرا الى أن عمل المركز سينطلق قريبا بإدماج 40 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات من حاملي الإعاقة من مختلف مناطق معتمدية سوق الأحد ليتم افتتاحها رسميا في شهر سبتمبر من سنة 2017 بإدماج 65 تلميذا.

و أوضح أنه سيتم تقديم كافة خدمات الرعاية والتعليم والإحاطة والتأهيل للمنظوري هذه المؤسسة من قبل الإطارات المشرفين على هذا المركز، والذين من المؤمل ان يكون عددهم 13 إطارا في مختلف الاختصاصات مبينا ان اهالي الجهة طالما انتظروا افتتاح هذا المركز خاصة وان بنايته كانت جاهزة منذ سنة 2012 وبلغ حجم اعتمادات انجازها ما يفوق 700 ألف دينار.
من جانبهم، عبر عدد من نشطاء المجتمع المدني، الذين حضروا هذه الجلسة، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة، عن تثمينهم لهذا المكسب الجديد بالجهة والذي سيوفر فرصا اكبر لتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية من أبناء المنطقة، خاصة وان عددا منهم كان يصعب عليه التنقل الى المراكز الأخرى بالولاية، داعين الى ضرورة الإسراع بتأثيث هذه المؤسسة التي ورغم جمالية وشساعة فضاءاتها الا انها تفتقر الى الكثير من الأثاث وهو ما يجعلها تبدو شبه خالية حاليا، على حد قولهم .
حمد/أم


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