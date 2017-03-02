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وقفة احتجاجية لعدد من أولياء التلاميذ في الكاف تنديدا بممارسات نقابات التعليم

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - نفذ، اليوم الخميس، عدد من أولياء التلاميذ، وقفة احتجاجية في ساحة بلدية الكاف، للتنديد بما وصفوه ممارسات "لامسؤولة" والتي أقدمت عليها نقابتا التعليم الثانوي والأساسي والمطالبة باستقالة وزير التربية، لافتين الى ما سيترتب عن هذه الممارسات من إضرار بمصلحة التلاميذ.

و عبّر الأولياء، خلال الوقفة، عن رفضهم لسلوك النقابة الذي اعتبروه يضّر بمصلحة التلميذ ولا يخدم مصلحة الوطن، مطالبين بضرورة تحييد المؤسسة التربوية عن التجاذبات والنأي بها عن المزايدات السياسية.
و أكد المحتجون على أهمية مواصلة المؤسسة التربوية أداء رسالتها النبيلة، رافضين التهديدات النقابية الداعية إلى الدخول في مقاطعة للدروس، وذلك وفق ما أفاد به عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة.
مر/أم


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