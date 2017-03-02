وقفة احتجاجية لعدد من أولياء التلاميذ في الكاف تنديدا بممارسات نقابات التعليم

و عبّر الأولياء، خلال الوقفة، عن رفضهم لسلوك النقابة الذي اعتبروه يضّر بمصلحة التلميذ ولا يخدم مصلحة الوطن، مطالبين بضرورة تحييد المؤسسة التربوية عن التجاذبات والنأي بها عن المزايدات السياسية.
و أكد المحتجون على أهمية مواصلة المؤسسة التربوية أداء رسالتها النبيلة، رافضين التهديدات النقابية الداعية إلى الدخول في مقاطعة للدروس، وذلك وفق ما أفاد به عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة.
مر/أم
Par:karimyousef (France )
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