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Politique

مبادرة رئيس الجمهورية حول ليبيا والعلاقات التونسية الأمريكية أبرز محاور لقاء الجهيناوى بالسفير الأمريكي

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - مثلت مبادرة رئيس الجمهورية حول ليبيا والعلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الامريكية، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى بالسفير الامريكي بتونس دانيال روبنستين، اليوم الخميس بمقر الوزارة.

وقدم الوزير بسطة عن مسار المبادرة الرئاسية ، الهادفة إلى تهيئة الظروف المناسبة لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في بلادهم، حسب ما ورد في نص بلاغ أصدرته الوزارة عقب اللقاء.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية الجهود التي تبذلها كل من تونس والجزائر ومصر في هذا المجال، داعيا المجتمع الدولي إلى دعمها والعمل على إنجاحها.

من جهته أكد السفير الأمريكي على أهمية المبادرة التونسية لحل الأزمة في ليبيا، منوها بالجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال.
وبخصوص العلاقات الثنائية، عبر الوزير على حرص تونس على رفع نسق التعاون الثنائي، مذكّرا بمتانة العلاقات بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ومن جهته ، جدد السفير الأمريكي التأكيد ، على تميز العلاقات بين البلدين ورسوخها، مذكرا بأن استمرار التعاون التونسي الأمريكي يعد من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية، وفق ذات البلاغ.

مف

Publié le:2017-03-02 19:08:07

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