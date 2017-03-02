ميركل تزور تونس يوم الجمعة يرافقها وفد رفيع المستوى من الحكومة ومن رؤساء كبرى الشركات الألمانية

ويُرافق المستشارة ، وفد رفيع المستوى يضمّ بالخصوص وزير التعاون الاقتصادي والتنمية وكاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى وفد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، وذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس.
ويتضمّن برنامج الزيارة، لقاءات ستجريها المستشارة الألمانية مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كما ستقوم بإلقاء كلمة أمام مجلس نواب الشعب خلال جلسة ممتازة، إضافة إلى الاشراف على منتدى اقتصادي تونسي- ألماني ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
مف
Publié le:2017-03-02 17:19:12