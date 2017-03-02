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Politique

ميركل تزور تونس يوم الجمعة يرافقها وفد رفيع المستوى من الحكومة ومن رؤساء كبرى الشركات الألمانية

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تؤدّي مستشارة جمهورية ألمانيا الإتحادية أنجيلا ميركل زيارة رسمية لتونس يوم الجمعة 03 مارس 2017.

ويُرافق المستشارة ، وفد رفيع المستوى يضمّ بالخصوص وزير التعاون الاقتصادي والتنمية وكاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى وفد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، وذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس.
ويتضمّن برنامج الزيارة، لقاءات ستجريها المستشارة الألمانية مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كما ستقوم بإلقاء كلمة أمام مجلس نواب الشعب خلال جلسة ممتازة، إضافة إلى الاشراف على منتدى اقتصادي تونسي- ألماني ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
مف




Publié le:2017-03-02 17:19:12

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