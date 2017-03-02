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Politique

المفروزون امنيا يتوعدون في وقفة احتجاجية ''بأن يكون الشارع هو الفيصل بينهم وبين حكومة الشاهد''

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - توعد "المفروزون امنيا" اليوم الخميس، خلال وقفة احتجاجية نفذوها بشارع الحبيب بورقيبة،بان يكون "الشارع هو الفيصل بينهم وبين حكومة يوسف الشاهد".
وصرح عضو اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل و المفروزين امنيا، حمزة بن عون لـ(وات)، ان احتجاجهم اليوم جاء كردة فعل ازاء عدم التزام الحكومة بوعودها بعد تعليق اضراب الجوع الذي تواصل 47 يوما، مبديا استياءه من عدم تطبيق الاتفاق بينهم وبين ممثلي الحكومة والذي سيتم بمقتضاه الشروع في تسوية وضعية المفروزين امنيا وانتدابهم فضلا عن الاستماع الى القائمة التكميلية في غضون الفترة الحالية من اجل تشغيلهم.

وانتقد بن عون ما وصفه بـ"تعطيل مسار جلسات التفاوض والاستماع" وما اسماه بالانقلاب على الاتفاقية المبرمة في فترة حكومة الحبيب الصيد وعدم انتدابهم صلب الوظيفة العمومية.

وطالب حكومة الشاهد بالايفاء بتعهداتها وتنفيد فحوى الاتفاقيات والكف عن مواصلة ما وصفه ب"سياسة المماطلة والتسويف" التي انتهجتها الحكومة الفارطة والحالية على حد السواء بخصوص تسوية ملفهم، مؤكدا عدم تراجعهم عن مطالبهم.
يشار الى ان المفروزين امنيا قد رفعوا خلال تحركهم الاحتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة عديد الشعارات على غرار " حق المفروز واجب" و"شغل حرية كرامة وطنية، "معطلون عن العمل لا حياة ولا امل".
منى



Publié le:2017-03-02 15:10:04

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